تعيين آيزنبرغ سفيرا جديدا للولايات المتحدة بروما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن – قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب اختار لويس آيزنبرغ سفيرا جديدا لروما، خلفا لـ جون فيليبس.

وأضافت المصادر ذاتها أن “تعيين آيزنبرغ، على غرار جميع السفراء الآخرين، يتطلب الآن تأكيدا من قبل مجلس الشيوخ”، أي الكونغرس.

يذكر أن آيزنبرغ من مواليد عام 1942، نشأ في شيكاغو، وقد كان يعمل في المجال المالي، بما في ذلك فترة في مصرف غولدمان ساكس، يرافقه دور بارز في الحزب الجمهوري، حتى تقلده منصب رئاسة صندوق النصر لترامب، الذي يمثل إحدى الهيئات التي جمعت المال لحملة الانتخابات الرئاسية لدونالد ترامب.

آيزنبرغ، يهودي متزوج ولديه ثلاث بنات، شغل مناصب عامة سابقا، حيث تم تعيينه عام 1995 رئيسا لهيئة مينائي نيويورك ونيو جيرسي، وهو المنصب الذي كان يشغله في 11 أيلول/سبتمبر 2001 أيضا، يوم الهجمات الإرهابية على مركز التجارة العالمي.