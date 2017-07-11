رينزي: يمكن لنابولي الترشح لإستضافة أولمبياد 2024

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي أن بإمكان مدينة نابولي إستضافة الدورة الصيفية لأولمبياد 2024، بعد انسحاب روما من سباق الترشح.

وكانت رئيسة بلدية روما، فرجينيا راجّي المنتمية لحركة (خمس نجوم) المعارضة، أعلنت رسميا في أيلول/سبتمبر الماضي رفضها استمرار العاصمة الإيطالية في سباق الترشح لإستضافة الأولمبياد، ورأت أن الأمر يعتبر تصرفاً “غير مسؤول”، تجنبا لأغراق إدارة العاصمة بمزيد من الديون، وفسح المجال للوبي الإنشاءات من التلاعب بالمناقصات.

واضاف رينزي، وهو الأمين العام للحزب الديمقراطي الحاكم، “أنا أبدأ ببساطة من فرضية، فقد شغلت منصب العمدة وأعلم ما يلزم لإعادة البدء والإنطلاق مجددا”، مبينا أن “نابولي تمتلك كل الشروط ليكون لديها مشروعا على مدى السنوات المقبلة”.

وأشار رينزي الى أن “أفضل مثال في هذا الشأن هو برشلونة، التي كانت في ثمانينيات القرن الماضي مدينة منغلقة على نفسها”، لكنها “حظيت مع دورة الالعاب الاولمبية لعام 92 بطفرة مذهلة”.

وخلص رئيس الحكومة الإيطالية السابق معربا عن رأيه “بأن هذا يمكن أن يكون فرضية للعمل، على ضوء الموقف السيء الذي وضعتنا فيه روما، بعد أن كنا في طليعة المؤهلين لتنظيم دورة الالعاب الاولمبية 2024″، لكن “حركة (5 نجوم) رفضت خوفا من الفساد”.