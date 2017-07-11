ألفانو يستعرض للافروف برنامج الرئاسة الإيطالية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فيينا – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن الأزمة الأوكرانية، الصراعات العالقة، أزمة الهجرة وزيادة الانتباه إلى التحديات القادمة من جنوب البحر المتوسط، ​​ستكون محور رئاستنا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وخلال استعراضه لنظيره الروسي سيرغي لافروف، أولويات الرئاسة الإيطالية لمنظمة الأمن والتعاون لعام 2018، على هامش اللقاء الوزاري غير الرسمي بمدينة ماورباخ (النمسا) الثلاثاء، أضاف الوزير ألفانو “سنعمل أيضا على مواصلة جهودنا لاستعادة جوّ الثقة والتعاون بين أعضاء المنظمة”.

وقالت مذكرة لمقر الخارجية، قصر (فارنيزينا)، أن الوزيرين “ألفانو ولافروف، ناقشا أيضا الأزمات الدولية الرئيسية، بدءا من الصراع في أوكرانيا، الذي أعرب ألفانو عن قلقه الشديد ازاء التوترات الجارية في دونباس والتأثير السلبي لذلك على المفاوضات المعقدة أصلا، وعلى السكان المدنيين في المقام الأول”.

أما بشأن سورية، فقد أبدى وزير الخارجية “التقدير لجهود روسيا لتحقيق التنفيذ الفعال لاتفاقيات أستانا، التي كان لها الفضل حتى الآن في الحد من العنف في سورية”، معربا في الوقت نفسه عن “القلق للفشل بالتوصل إلى اتفاق في أستانا، خلال الاجتماع الأخير بشأن مناطق تخفيف التصعيد”.

وبشكل أعم، نقل ألفانو “ترحيب إيطاليا ببدء سريان اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن، لوقف إطلاق نار دائم في المنطقة جنوبي غرب سورية”، واصفا إياها بأنها “خطوة هامة نحو تحقيق استقرار مستدام ودائم في المنطقة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لصالح الشعب السوري ومن البلدان المجاورة”.

وفيما يتعلق بليبيا، فقد لفت الوزير الإيطالي الى أن “العملية السياسية أعطت في الأشهر الأخيرة علامات حيوية متجددة، وذلك بفضل لقاء عقيلة صالح و(عبد الرحمن) السويحلي في روما ”. ومع ذلك، فإن “أحداث العنف الأخيرة في الجنوب، تظهر مدى وعورة الطريق نحو تحقيق الاستقرار في البلاد”، وبالتالي “ضرورة تعزيز وقف إطلاق النار الكامل بين جميع الأطراف”، فـ”لا يوجد حل عسكري للملف الليبي وعلينا أن نستمر بالإصرار على هذا الجانب”.

وخلص البيان للقول بأن “الوزيرين، أعربا عن التقدير المتبادل لكثافة ونوعية الحوار الثنائي”، بين بلديهما، “واتفقا على اللقاء مجددا في نيويورك، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول/سبتمبر المقبل”.