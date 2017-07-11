مصادر إعلامية ايطالية: لقاء محتمل لمينّيتي في طرابلس الغرب مع السراج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – من المقرر أن يزور وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي يوم الخميس المقبل، العاصمة الليبية طرابلس، لبحث استراتيجيات مقاومة الهجرة السرية مع سلطاتها المحلية.

وقالت مصادر إعلامية إيطالية إن “من المرجح أن تشهد الزيارة لقاء وزير الداخلية، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج”، كما أن “على جدول الأعمال هناك ايضا محادثات لمينّيتي مع نظيره عارف الخوجة”.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “سيتم تخصيص جزء هام من زيارة العاصمة الليبية، لاجتماع مع رؤساء بلديات المناطق الأكثر تضررا من أنشطة الإتجار بالبشر”، أو بالأحرى “منطقة فزان الساحلية الغربية”.

وتابعت “إن هدف بعثة مينّيتي التي يجري تحضيرها منذ فترة طويلة، هو إشراك السلطات المحلية بعمل واسع النطاق لمحاربة ظاهرة الهجرة السرية، يقوم أيضا على أساس تنمية ومساعدة هذه المناطق”.

وكان الإتحاد الأوروبي، في إطار الحوار الذي أنطلق في روما، قد أبدى استعداده لدعم مشاريع في ليبيا، وحيث يمكن لإيطاليا أن تكون عامل توحيد مهم بين الطرفين.