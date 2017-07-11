لافروف وموغيريني يتفقان على الاستمرار بالحوار لحل القضايا الخلافية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، تصميم الاتحاد الأوروبي على الاستمرار في الحوار والعمل مع روسيا لحل القضايا الخلافية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته المسؤولة الأوروبية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد اجتماع عقداه اليوم في بروكسل.

وتركزت المحادثات بين موغيريني ولافروف، بعد اللقاء الذي لم يكن ودياً على ما يبدو، على عدة ملفات تشهد خلافاً بين الطرفين وبشكل خاص الوضع في أوكرانيا وسورية.

وأشارت المسؤولة الأوروبية الى أنها بحثت مع رئيس الدبلوماسية الروسي قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية، قائلة “أبدينا قلقنا تجاه وضع حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية في روسيا”، حسب كلامها.

وأوضحت أن الاتحاد جاهز لبناء الجسور وتقديم مساهمة لفائدة تعزيز السلم المجتمعي.

وفي الملف السوري، بدا الخلاف واضحاً بين الطرفين، رغم أن المسؤولة الأوروبية حرصت على التعبير عن ترحيب بروكسل باتفاق وقف اطلاق النار في مناطق جنوب غرب سورية برعاية روسية وأردنية.

وشدت على أن الاتحاد الأوروبي يعمل بشكل دائم ومنذ بداية الأزمة على تخفيف المعاناة الانسانية للسوريين وعلى تأمين دعم مالي وسياسي ودبلوماسي لعملية التفاوض للتوصل إلى تسوية سياسية.

وأعادت موغيريني التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي جاهز للعب دور أكبر في المستقبل خاصة في مجال إعادة الاعمار وتعزيز العيش المشترك، حيث “يصبح هذا ممكناً عندما في حال تم التوصل إلى اتفاق سياسي مستدام وتم اطلاق عملية سياسية حقيقية” على حد تعبيرها.

وتجنبت المسؤولة الأوروبية الرد على سؤال يتعلق برأي الاتحاد الأوروبي في دور الرئيس السوري بشار الأسد بمستقبل سورية.

ومن جهته، عقب لافروف على كلام موغيريني حول سورية بالقول “إن كانت أوروبا حريصة على تخفيف معاناة السوريين، فالوقت قد حان من اجل إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على سورية والتي أثرت سلباً على الناس هناك”.

هذا الكلام استدعى رداً سريعاً من موغيريني، التي قالت إن العقوبات الأوروبية المفروضة على سورية هي “عمل موجه، ولا تستهدف الشعب”.

هذا وتشهد العلاقات الأوروبية الروسية فتوراً ملحوظاً بسبب تباعد وجهات النظر حول كثير من الملفات الدولية والثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية.

و لا يبدو أن الأمور ستتجه نحو التحسن في المستقبل القريب، على الرغم من تأكيد الطرفين على حتمية العمل المشترك بحكم الجوار والمصالح المتقاطعة.