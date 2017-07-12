رينزي يدعو لوقف إنطلاق المهاجرين من ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتّيو رينزي “إن أول شيء يجب أن نفعله هو منع أي إنطلاق ممكن للمهاجرين السريين من ليبيا”.

وأضاف رينزي، الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام للحزب الديمقراطي الحاكم، في تصريحات إذاعية الأربعاء، أن “وزير الداخلية ماركو مينّيتي ملتزم كثيرا في الوقت الراهن بالعمل على هذا الموضوع”.

في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية إن السفينة (فينيكس) التابعة لمنظمة مواس، رست في ميناء تراباني (صقلية) اليوم”، وهي “تحمل على متنها 422 مهاجرا”.

وخلصت المصادر ذاتها الى القول إن “المهاجرين الذين تم إنقاذهم في الأيام الأخيرة في قناة صقلية، بينهم نساء وأطفال أيضا”.