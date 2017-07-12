 ديوان نتنياهو ينفي نية التمهل بالإستيطان خلال المفاوضات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – نفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون قد التزم بالتمهل بأعمال البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خلال المفاوضات مع الفلسطينيين.

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الأربعاء، إن “ليس هناك أي التزام من هذا القبيل”.

وصعدت الحكومة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة من عمليات المصادقة على تنفيذ مخططات إستيطانية في الأراضي الفلسطينية وسط إنتقادات فلسطينية ودولية.

وقد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اليوم الأربعاء مع المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات بعد يوم واحد من لقاء الأخير مع مسؤولين فلسطينيين وبإنتظار أن يلتقي غدا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وشارك في اللقاء اليوم السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية رون ديرمر.