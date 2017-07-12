المفوضية الأوروبية توصي برفع إجراءات المراقبة المالية المفروضة على اليونان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أوصت المفوضية الأوروبية الأربعاء برفع إجراءات الرقابة المالية المفروضة على اليونان منذ ثماني سنوات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع اليونان تحت وطأة برنامج الرقابة المالية الصارمة، بسبب العجز المالي وتضخم حجم المديونية، ما فرض على السلطات إجراء إصلاحات هيكلية أثرت سلباً على حياة المواطنين.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن اليونان ستبقى على الرغم من ذلك تحت برنامج المساعدات المالية الأوروبية حتى عام 2018.

ويتعين على وزراء مالية الاتحاد النظر في هذه التوصية وإقرارها خلال اجتماع لهم بعد الإجازة الصيفية.

وتعليقاً على هذا الأمر، رأى نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، في توصية المفوضية إشارة إيجابية لليونان، قائلا إن “هذا دليل على أن هذا البلد بدأ بالعودة إلى الاستقرار المالي والتعافي”، حسب كلامه.

وأوضح دومبروفسكيس أن اليونان قدمت تضحيات كبيرة، ولكنها حققت بفضل الإصلاحات فائضاً في موازنة عام 2016 قدره 0.7% من الناتج الإجمالي المحلي.

هذا ولا تزال اليونان تعيش على وقع المساعدات المالية الأوروبية، إذ لا يزال الدين العام يصل إلى 180% من مجمل الناتج الإجمالي المحلي.