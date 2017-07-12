الطيب لوفد البرلمان الإيطالي: نمد جسور التواصل مع القادة الدينيين لإرساء السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ قال الإمام الأكبر شيخ الازهر أحمد الطيب، خلال استقباله وفدا من البرلمان الإيطالي إن “الأزهر الشريف مؤسسة تعليمية تعمل على إرساء السلام بين جميع الناس، ولذلك تتبادل الزيارات مع القادة الدينيين حول العالم لمدّ جسور التواصل وتحقيق هذا السلام بين أتباع جميع الأديان”.

وأشار الطيب خلال لقاء الوفد الذي تراسه رئيس لجنة الدفاع والحريات بمجلس الشيوخ الإيطالي نيكولا لاتوري الى ان الازهر قام “بعقد جلساتٍ للحوار مع قادة كنيسة كانتربري في لندن، ومجلس الكنائس العالمي في جنيف، وبابا الفاتيكان في قمتين بالفاتيكان والقاهرة، لترسيخ ثقافة الحوار والتسامح التي تنادي بها الأديان كافة”، حسبما نقل بيان للمشيخة.

وقال البيان إن “الطيب أكّد انفتاح الأزهر على المسيحية وتمثيل المسيحيين بجميع طوائفهم في الشرق والغرب في جميع مؤتمراته هو أكبر دليل على أن هذه المؤسسة العريقة تُعنى بالسلام بين مختلِف الشعوب والدول”، مضيفًا أن “الأزهر تنبه لأهمية الحفاظ على النسيج المجتمعي في مصرَ، فقام بإنشاء بيت العائلة المصرية لتقديم نموذج عملي على أن المسلمين والمسيحيين على أرض الوطن سواء، كما أعدَّ مُقترَحاً بمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، تمّ تقديمه للجهات المختصة، وذلك للحدّ من مظاهر الكراهية والتعصب التي تُروّج لها بعض الجماعات المتطرفة، واتخاذ كافة السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوة بين أبناء الوطن الواحد؛ حفاظًا على تماسُك المجتمع واستقراره”.

ونقل عن السيناتور نيكولا لاتوري، أنه “أعرب عن تقدير بلاده لدور الأزهر في ترسيخ الحوار بين الأديان في مصر والعالم، مؤكّدًا أن إيطاليا على دراية بأهمية صوت الأزهر ورسالته التي تصل إلى الإيطاليين ولا تحتاج إلى صخب لوصولها، مشيدًا بخطاب فضيلة الإمام الأكبر بمؤتمر الأزهر العالمي للسلام بحضور بابا الفاتيكان قائلًا ما زلنا نتذكر كلماتِكم في هذا المؤتمر”.

وأضاف “أوضح لاتوري أن الدور الذي يقوم به الأزهر من إعداد الدارس على أساس منهج التعددية والحوار أمرٌ مهم جدًّا ولا يمكن الاستغناء عنه، مضيفًا أن الحوار بين الأديان استراتيجي وأساسي من أجل بناء عالَمٍ بعيد عن الفوضى”.