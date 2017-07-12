بينوتّي: مستعدون للذهاب الى الرقة إن تغيّر الوضع السياسي السوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي إن بلادها مستعدة للذهاب الى الرقة”، في إشارة الى إرسال بعثة عسكرية لحفظ السلام، وذلك “إذا ما تغيّر الوضع السياسي”، في سورية.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الأربعاء، أوضحت الوزيرة بينوتّي، أنه “لتوسيع نطاق عملنا ينبغي علينا إنتظار أن تتضح المسألة السياسية في سورية”، من ناحية “القوات التي يجب تدريبها، وعلى أي أساس”.

وتابعت “يمكننا تقييم مساهمتنا على ضوء اتضاح ممكن للأوضاع، القوات المنتشرة على الساحة والمسار السياسي”. وذكّرت بأن “تفويض الامم المتحدة لمحاربة الإرهاب في سورية موجود أصلا”، لكن “الوضع السياسي مضطرب، فلا يعتبر الجميع الحكومة شرعية”.

كما أوضحت وزيرة الدفاع كيف سيتم دعم استقرار الموصل، قائلة “عند تحرير المنطقة شرق المدينة، كنت قد التقيت رئيس الوزراء العبادي، الذي قال إن من الأساسي عند تحرير الموصل، أن لا تكون هناك سلوكيات تضر بحقوق مختلف الجماعات العرقية والدينية فيها”.

وتابعت “كان من المهم تدريب الشرطة المحلية لكي يتمكن الجيش من استعادة المدينة”، لكن “الشرطة تمنح شعورا بالاستقرار”. ولفتت الى أن “الهدف الرئيس كان تدريب الجيش، والآن يمكننا أن نكثف مهمة عناصر الدرك لتأهيل عدد أكبر من أفراد الشرطة المحلية”.

أما بشأن إنشاء مركز لحلف شمال الأطلسي لتوطيد الأمن في منطقة البحر المتوسط، فقد أشارت بينوتي الى أن “لقد حظينا برد إيجابي في الإجتماع الوزاري بالفعل”، وذلك “بالإشتراك مع العديد من البلدان الاسكندنافية أيضا، التي وعدت بأن ترسل عسكرييها”.