توجّه لإشراك حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بجولات جنيف المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر مشاركة في مؤتمر جنيف السابع الذي يبحث الأزمة السورية إن هناك توجهاً عاماً، سواء من المبعوث الأممي أم من الدول الراعية للمؤتمر، بضرورة إشراك حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري في المفاوضات في لجولات المقبلة، وأشارت إلى أن أطرافاً عديدة في المعارضة السورية بدأت تتراخى برفضها إشراك هذا الحزب ما كانت سابقاً.

وأوضحت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن المبعوث الأممي يضغط على المعارضة السورية لقبول إشراك هذا الحزب الكردي في المفاوضات، ويشدد على أنه سيكون عاملاً إيجابياً لإنجاحها، وتحقيق تقدّم فيها، وأشارت إلى أن الدول الداعمة للمؤتمر كروسيا والولايات المتحدة تميل لضرورة الضغط لإشراك هذا الحزب في المفاوضات المقبلة، وسط “رخاوة من المعارضة السياسية السورية تجاه قبول هذا الأمر”.

وأشارت المصادر أيضاً إلى أن المبعوث الأممي أخذ موافقة النظام السوري على ضرورة إشراك هذا الحزب، وهو يسعى حالياً لأخذ موافقة من المعارضة السورية، متفرقة أو مجتمعة، ويُشرك القوى الدولية الفاعلة لإقناع المعارضة بهذا الأمر أو الضغط عليها، وأنه نجح إلى حد بعيد.

وكانت المعارضة السورية ـ وما تزال حتى حينه – ترفض أن يكون حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي يملك أجنحة عسكرية عدة، ضمن وفد المعارضة السورية، وتشدد على أنه يجب أن يكون ضمن وفد النظام، مستندة إلى علاقات مستمرة مع النظام على الصعيد العسكري بشكل خاص.