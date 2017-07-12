أبو الغيط: بعض الاعلام العربي صار جزءً من الازمة بالمنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ قال الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، إن بعض “الإعلام العربي –لا أقول كله بل بعض منابره-قد صار جزءاً من الأزمة”، التي تعيشها المنطقة.

وأضاف في كلمته خلال اجتماع الدورة العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب ان الاعلام “بدلاً من أن يفتح باباً للخروج منها لعِب الكثير من المنابر الإعلامية دوراً سلبياً بل ومُخرباً في الأزمات التي شهدها عددٌ من البلدان العربية وبدلاً من أن تصير هذه المنابر مصابيح نورٍ تُعين المواطن العربي في فهم واقعه المُعقد، صارت منصاتٍ لبث سموم التجريح والتحريض، وأصبحت أدواتٍ لإذكاء الفتنة ونشر البلبلة، وكان من شأن انتشار هذا المنابر إصابة العقل العربي بتشويش كبير بسبب إعلام الصُراخ الذي لا يبني وعياً ولا يُرقي ثقافة”.

وتابع “تحت غطاء حُرية الإعلام مارست هذه المنابر ما يُشبه الحرب الشرسة على وعي المواطن العربي مُستهدفة بلبلة هذا الوعي وتخريبه وكان من نتيجة هذا أن زادت حدةُ الصراعات الاجتماعية في عدد من البلدان العربية، وساد خطاب سياسي زاعق ومتطرف يرتكز على التخوين والتكفير”.

وأشار الى إن “الإعلام الذي ننشده هو إعلام الوعي ذلك الذي ينحاز إلى العرض المُجرد الأمين للمُشكلات والقضايا من دون أن يتلون الخطاب بتحيزات السياسة وأهوائها و إعلام الحقيقة فهو ذلك الذي يستند إلى المعلومة المُدققة والرأي المؤسس على خبرة، بدلاً من الصراخ والعويل والتحريض وإعلام المُستقبل فهو إعلام لا يستغرق في صراعات الماضي أو حتى أزمات الحاضر، وإنما يوجه النظر باستمرار إلى المستقبل، بكل ما يحمله لنا من مخاطر، وما يتيحه لنا من فرص والحقُ أن إعلامنا ما زال بعيداً عن هذه النظرة المُستقبلية”.