زعيم رابطة الشمال: شكاوى جاهزة بتسهيل الهجرة السرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الأمين الفدرالي العام لحزب رابطة الشمال، ماتّيو سالفيني “نحن جاهزون لرفع شكاوى في جميع المحاكم الإيطالية ضد تسهيل الهجرة السرية”.

وكتب سالفيني على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي الخميس، “إن 4100 مهاجر سري آخرين تم جمعهم بلطف قبالة شواطئ ليبيا، وهم في طريقهم للوصول إلى الموانئ الإيطالية”، وأردف “ملايين اليوروهات تُهدى للمهربين والإرهابيين في ليبيا، 150 ألف يورو يوميا يتم صرفها للمافيا، المنادين بفعل الخير والمتعاونين الوهميين في إيطاليا”.

في السياق ذاتها، قال تقرير لوكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، صدر اليوم، إن شهر حزيران/يونيو الماضي، شهد زيادة في عدد المهاجرين الوافدين الى ايطاليا بنسبة 8٪، أي 24800 شخص، مقارنة بشهر أيار/مايو”، السابق له.

وأضاف تقرير فرونتكس أن “مجمل أعداد الوافدين في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 85 ألفا”، أي “بزيادة بنسبة 21٪ مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2016”.