موغيريني تشارك بإطلاق التحالف لأجل دول جنوب الصحراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تشارك الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في إطلاق التحالف من أجل دول جنوب الصحراء (الساحل الأفريقي)، اليوم في باريس.

وكانت المسؤولة الأوروبية أكدت على أهمية التعاون بروح من الشراكة الكاملة مع دول جنوب الصحراء من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

وتسعى المؤسسات والدول الأوروبية بقيادة فرنسية ألمانية إلى التعاون مع هذه الدول لمساعدتها على تحسين ظروفها الداخلية وضبط حدودها أملاً بالحد من تدفق المهاجرين القادمين منها أو العابرين لها نحو أوروبا.

وكانت الممثلة العليا قد أعادت التأكيد على الالتزام الأوروبي في هذا المجال، خلال لقاءها أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة دول أوروبا والبلقان أمس في إيطاليا.

وأشار بيان صادر عن مكتب موغيريني اليوم بهذا الشأن إلى أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى الملف الدفاعي، حيث “تم التركيز على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الصناعية لتطوير سياسة الدفاع الأوروبية”، حسب النص.

وناقشت موغيريني مع الرئيس الفرنسي الأزمة الخليجية أيضاً، مشيرة إلى أهمية إيجاد حلول عن طريق الحوار السياسي ودعم الوساطة الكويتية.

كما تم التطرق إلى الوضع في أوكرانيا وكذلك التقدم الحاصل خلال القمة مع دول البلقان.

ويركز الاتحاد الأوروبي خصوصاً على دول مثل السنغال مالي وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا وتشاد، حيث أنها تشكل الدول الأكثر تصديراً للمهاجرين القادمين إلى أوروبا.

كما تشمل دول جنوب الصحراء الجزائر وموريتانيا.

ويرى الاتحاد الأوروبي، بدوله ومؤسساته أن المهاجرين القادمين من أفريقيا يأتون لأسباب اقتصادية وبالتالي لا يستحقون البقاء على التراب الأوروبي وتتوجب إعادتهم من حيث أتوا.