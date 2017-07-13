حماس تستهجن وسم السعودية لها بالارهابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – استهجنت حركة (حماس) وسم السفير السعودي في الجزائر سامي الصالح لها بالإرهابية، داعية المملكة العربية السعودية إلى وقف هذه التصريحات.

وقالت (حماس) في بيان تلقته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الخميس، “نعبر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن بالغ الأسف والاستهجان لما صدر عن السفير السعودي في الجزائر سامي الصالح من تصريحات تحريضية على الحركة ووصفها بالإرهاب”، والتي “نعتبرها غريبة عن قيم ومبادئ وأعراف أمتنا العربية والإسلامية العمق الإستراتيجي للقضية الفلسطينية”،

وأضافت “إن (حماس) حركة مقاومة مشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، العدو المركزي للأمتين العربية والإسلامية، وإن الحركة وقوى المقاومة الفلسطينية رأس الحربة في الدفاع عن أرض الإسراء والمعراج وأولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم”.

وتابعت الحركة “في الوقت الذي نستغرب فيه صدور هذه التصريحات من السفير السعودي من قلب الجزائر العاشقة للقضية الفلسطينية ولشعب فلسطين وعاصمة المليون شهيد، ندعو الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى وقف هذه التصريحات المسيئة للمملكة ولتاريخها ولمواقفها تجاه قضية فلسطين وحقوق شعبنا المشروعة”.

وكانت السعودية ومنذ بدء الأزمة الخليجية شرعت بوصف حركة (حماس) بالإرهابية مطالبة قطر بإخراج قادة الحركة من أراضيها.

وحتى الآن فإن السعودية هي اول دول عربية تصف (حماس) بـ”الإرهابية”.