مسؤول إيطالي: نداء لليونسكو للوقوف الى جانب إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أطلق مسؤول إيطالي نداء لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، للوقوف الى جانب إسرائيل.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب فابريتسيو تشيكيتّو (حزب يمين الوسط الجديد)، “أجد من المذهل أن يركز عالم الصحافة والبرلمان الإيطالي على بلدة ساحلية تحمل رموز الفاشية، ومشاريع القوانين لمحاكمة من يقوم بتوزيع أدوات دعائية أو أداء التحية الرومانية، بدلا من التحدث عن مسألة خطيرة جدا، سلطت صحيفة (إل فوليو) الضوء عليها، بشأن قرار منظمة اليونسكو إزالة كل علاقة تاريخية ورمزية يهودية عن الخليل”.

وذكر تشيكيتّو وهو موقّع النداء، أنه “يجب أن يتركز الانتباه على هذه العقدة وربما كان على حكومتنا أيضا إبداء موقفها”، واختتم بالقول إن “على جميع القوى السياسية من الوسط واليسار واليمين، فعل ذلك بدلا من مطاردة رجال الإنقاذ”، في إشارة الى المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.