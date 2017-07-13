 اتفاق فلسطيني اسرائيلي في مجال المياه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات إن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي اتفقا على تنفيذ المرحلة الأولى من من مشروع التعاون الإقليمي لقناة البحرين (البحر الأحمر – البحر الميت) وبموجبها يتم تزويد الجانب الفلسطيني بنحو 30 مليون متر مكعب سنويا من خلال نظام التحلية الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط.

وأشار غرينبلات، خلال مؤتمر صحفي عقد في القدس بمشاركة رئيس سلطة المياه الفلسطينية

ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هانغبي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد على دعم ورعاية هذا المشروع الإقليمي .

وبدوره قال غنيم إنه “بعد نقاشات طويلة استمرت لأكثر من عام ونصف مع الجانب الإسرائيلي، توصلنا إلى توافق مبدئي يقوم على الحصة الفلسطينية بما مجموعه 32 مليون متر مكعب سنويا من المياه (22 مليون للضفة و10 لغزة)، وبأسعار 3.3 شيقل (نحو دولار) للمتر المكعب في الضفة الغربية، و3.2 شيقل للمتر المكعب في قطاع غزة، وهذا الأمر من شأنه أن يخفف العطش الذي تعاني منه غالبية التجمعات الفلسطينية”.

وأضاف غنيم “نعتبر أن مشروع قناة البحرين يأتي في إطار التعاون الإقليمي الهادف لتوفير كميات مياه إضافية في ظل ما نواجهه من شح في المصادر المائية المتاحة، وزيادة النمو السكاني، والطلب المتزايد على المياه، لكافة الأغراض الأساسية لحياة كريمة”.

وتابع غنيم “أن الحصول على حصة مائية من هذا المشروع لا يوجد له أي انعكاسات على مفاوضات الحل النهائي، كما لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع إصرارنا على تحقيق حقوقنا العادلة، من كافة المصادر المائية، الأمر الذي كان وما يزال أحد أهم القضايا الأساسية التي بحاجة إلى تكثيف الجهود على كافة الصعد، المحلية، والعربية، والدولية”.

واشاد الوزير تساحي هانغبي بدور الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى هذا الإتفاق.