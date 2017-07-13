المفوضية الأوروبية: اقتراح لدعم الرقابة على تجارة الأعمال الفنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – في إطار مساهمتها في العمل الدولي الرامي إلى تجفيف منابع الإرهاب، تقدمت المفوضية الأوروبية اليوم باقتراح تشريعي يهدف إلى تعزيز الرقابة على تجارة الأعمال الفنية واللقى الأثرية القادمة من الخارج باتجاه أسواق الاتحاد الأوروبي.

وتريد المفوضية من وراء هذا الاقتراح، توعية مستوردي القطع الأثرية والأعمال الفنية على المخاطر المترتبة على الاتجار غير القانوني بهذه المواد، الأمر الذي يساهم في تمويل المنظمات الإرهابية.

وفي هذا الإطار، شدد المفوض الأوروبي المكلف الشؤون المالية والجمركية بيير موسكوفيتشي، على ضرورة التنبه إلى أن الاتجار بالقطع الأثرية والأعمال الفنية يشكل أحد مصادر التمويل للجماعات الإرهابية ويدر عليها أرباحاً طائلة.

وأشار المفوض، الذي عرض المقترح اليوم “لن نسمح للإرهابيين بنهب الآثار في سورية والعراق وبيعها في أوروبا لتمويل عمليات تضرب مدننا وتقتل مواطنينا”، حسب كلامه. واعتبر أن من واجب الاتحاد الأوروبي العمل على حماية التراث الإنساني للبشرية جمعاء.

وحول مضمون المقترح، أكد موسكوفيتشي، أنه يتضمن تعريفاً واضحاً للأعمال والقطع الواجب التنبه إلى حركتها من وإلى الاتحاد ومراقبتها، وتشمل اللوحات والمنحوتات والتماثيل والجداريات ومكوناتها والمخطوطات واللقى الأثرية، والأدوات المصنوعة من الزجاج أو المعادن مما يعود تاريخه إلى ما قبل 250 عاماً.

وأضاف أن المفوضية راعت في هذا الاقتراح المعايير المعمول بها من قبل منظمة اليونيسكو في التعامل مع القطع الأثرية المسروقة والأعمال الفنية.

كما تقترح المفوضية تزويد عناصر الجمارك على الحدود الخارجية للاتحاد بمزيد من القدرات والوسائل القانونية والعملية لتمكينهم من القيام برقابة مكثفة على حركة القطع الأثرية التي تدخل أراضي الاتحاد أو تلك المخزنة داخله أو في المناطق الحرة التابعة للمنافذ الحدودية الأوروبية.

وتريد المفوضية، حسب كلام موسكوفيتشي، أن تكون هذه التشريعات موجهة للمستوردين الأوروبيين سواء من المتاحف أو التجار أو صالات العرض أو الأفراد.

وعلى الرغم من أن المفوضية تقر بوجود تشريعات وطنية تضبط تجارة القطع الأثرية، ولكنها ترى أن الاختلاف بين قوانين الدول الأعضاء تعطي مجالاً واسعاً للمهربين والتجار للالتفاف عليها وبالتالي إدخال قطع أثرية بشكل غير قانوني إلى داخل الدول الأعضاء.

وشدد على أن المفوضية ستطلب من كافة المتعاملين بالقطع الأثرية الحصول على شهادة رسمية تفيد أن عملية الاستيراد تمت من بلد المنشأ بشكل قانوني، ” كما أننا نريد وثيقة تحدد بشكل دقيق مواصفات القطع والأعمال الفنية ليسهل تعقب أثرها”، كما قال المفوض الأوروبي.

ويشير المفوض الأوروبي بأن نقص الإمكانيات الذي تشتكي منه بعض الدول هو حقيقة واقعة يتعين على كل بلد تداركها، مؤكداً أن وجود تشريعات موحدة ستساعد على توفير الجهد و المال.

ويأمل المفوض الأوروبي أن يدخل اقتراحه هذا حيز التنفيذ الفعلي بداية عام 2019، بعد أن يقطع طريقاً مؤسساتياً شاقاً في الأروقة الأوروبية.