عباس يبلغ المبعوث الأمريكي اعتراضه على الإستيطان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات الرفض الفلسطيني للإستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان الخميس، إن الرئيس عباس “أكد على الرفض الكامل للنشاطات الاستيطانية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وكذلك الإجراءات الاستفزازية والتحريضية، كسن القوانين التي تكرس الاحتلال وتحول دون تحقيق حل الدولتين، بهدف عرقلة وتخريب الجهود الأميركية الساعية لصنع السلام”.

وأضافت “جرى خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا التي تسهم في تحقيق تقدم على صعيد العملية السلمية”.

وكان المبعوث الأمريكي بدأ قبل يومين زيارة إلى المنطقة للقاء مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين في نسعى لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية.

وقد شارك في اللقاء أيضا القنصل الأميركي في القدس دونالد بلوم.

وسبق للمبعوث الأمريكي أن التقى أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن قبله اجتمع مع مفاوضين فلسطينيين.

والتقى غرينبلات أمس عددا من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم وزير التعاون الدولي تسحيا هنغبي ووزير التعليم نفتالي بنيت وأيضا مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ.

وصعدت السلطات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة من النشاطات الإستيطانية بالمصادقة على بناء 1500 وحدة إستيطانية في القدس الشرقية وسط انتقادات دولية خاصة من اوروبا.