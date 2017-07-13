السرّاج لـ مينّيتي: سنعمل ما بوسعنا للتعاون مع إيطاليا بشأن الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السرّاج، لوزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي، إن “ليبيا ستفعل كل ما هو ممكن للعمل مع إيطاليا على هزيمة المتاجرين بالبشر وتخفيف الضغط على السواحل الإيطالية”.

وأضافت السفارة الايطالية في طرابلس الغرب، في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي، الخميس، أن “الوزير مينّيتي يقود بعثة إيطالية الى العاصمة الليبية لعقد اجتماع مع رؤساء البلديات الليبية لأكثر المناطق تضررا من أنشطة المتاجرين بالبشر، أو بالأحرى، فزان والمنطقة الساحلية الغربية”.

وذكرت السفارة أن وزير الداخلية نقل للسرّاج، “تقدير ايطاليا للجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني”، وهي “مستعدة لزيادة الالتزام بدعم ليبيا في مجال مكافحة الاتجار في البشر”.

كما قالت السفارة إن رؤساء البلديات الليبيين أعربوا للوزير مينيتي، عن “الشكر على هذه الفرصة التاريخية، لتقديم مشاريع لتطوير المجتمعات المتضررة”، من جراء ظاهرة الهجرة.