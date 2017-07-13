السرّاج يلتقي وزير الداخلية الإيطالي مينّيتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ أستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السرّاج صباح الخميس بمقر المجلس بمدينة طرابلس، وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي على رأس وفد من مسؤولي الوزارة والمؤسسات الأمنية.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن “الرئيس رحب في بداية اللقاء بالوزير الايطالي مؤكدا على العلاقات المميزة التي تربط ليبيا وايطاليا، ومنوها بدعم ايطاليا لحكومة الوفاق الوطني وما تبذله من جهود في مساعدة ليبيا على تخطي الأزمة الراهنة” .

وتابع “من جانبه أكد السيد مينيتي دعم بلاده للمجلس الرئاسي ولحكومة الوفاق الوطني لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأشاد الوزير الايطالي بجهود السيد الرئيس من اجل تحقيق الأمن والاستقرار”. وأن “الوزير الايطالي نوه بالنجاحات التي حققها خفر السواحل الليبي في عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر والتصدي للمهربين”.

وأشار الوزير الايطالي إلى “تجاوب دول الاتحاد الأوروبي مع دعوة ايطاليا بأن تحظى مواجهة الهجرة عبر المتوسط باهتمام أكبر، وأن تقدم تلك الدول ما يلزم من دعم لخفر السواحل الليبي، والمساهمة في تأمين حدود ليبيا الجنوبية”، وفق النص .

وذكر البيان أن “الاجتماع الذي حضره وزيري الخارجية المفوض محمد سيالة والداخلية عارف الخوجة، والمستشار السياسي لرئيس المجلس طاهر السني، وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية، تناول عددا من الملفات تتعلق بالتعاون المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر، والتنمية المكانية”، كما “استعرض الجانبان ما سبق وان أتفق بشأنه من برامج لتدريب قوات من خفر السواحل ودعم برنامج حكومة الوفاق الوطني لتأمين الحدود الجنوبية”، للبلاد.

وقال البيان إن “السيد الرئيس أشاد بجهود ايطاليا وما تتحمله من أعباء في مواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومعالجة التأثير السلبي للهجرة على ليبيا وايطاليا”، معربا عن “الأمل بأن تشارك الدول الأوروبية في تحمل تلك الأعباء” .

وخلص البيان الى القول إنه “اثر اختتام الاجتماع مع السيد رئيس المجلس الرئاسي، عقد الوزير الايطالي والوفد المرافق له اجتماعا مع عمداء بلديات المناطق الأكثر تضررا من أنشطة الاتجار بالبشر”، مذكّرا بأن “الإتحاد الأوروبي، كان قد وافق خلال زيارة رئيس المجلس الرئاسي لكل من روما وبروكسل على دعم مشاريع في ليبيا لتنمية ومساعدة البلديات المتضررة”.