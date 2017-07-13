مينّيتي في طرابلس الغرب: على ليبيا التحرر من تجارة البشر وظاهرة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينتي إن على ليبيا التحرر من تجارة البشر وظاهرة الهجرة غير الشرعية لكي تتمكن أوروبا من مساعدتها في التنمية وإقامة المشروعات للشباب.

وأوضح مينتي في ملتقى عمداء ليبيا خلال زيارته لطرابلس الخميس، أن “إيطاليا لن تستطيع مساعدة ليبيا في مجالات تنمية دون التحرر من ظاهرة الهجرة غير الشرعية”، مشيرا إلى أن “إيطاليا هي حليف ثابت لليبيا، وهي تعتمد على حكومة الوفاق الوطني”.

وأضاف مينتي أن بلاده “ستعمل مع ليبيا لإعطاء رسالة إيجابية للعالم، وأن على ليبيا أن تتحصل على الثقة العالم في مجال مكافحة الهجرة غير شرعية”. وتابع مينتي أنه خلال زيارته اليوم إلى ليبيا ولقائه عددا من عمداء البلديات في البلاد وبحضور وزراء من حكومة الوفاق الوطني، استطاع أن “يجمع فكرة جيدة عن المشاكل التي تعاني منها ليبيا”.

من جانبهم، أبلغ العمداء الليبيون الحاضرون للملتقى الوزير الإيطالي “رفض توطين المهاجرين غير شرعيين في الجنوب، وإقامة معسكرات للمهاجرين في المنطقة الجنوبية”.

وقال عميد بلدية مرزق، التي تقع في الجنوب الليبي، إبراهيم الشاوش لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن إقامة معسكرات في الجنوب لتوطين المهاجرين يضر بأمن الجنوب والأمن القومي الليبي”. وأشار الشاوش الى أن “دور إيطاليا المطلوب هو المساعدة في تأمين الحدود الجنوبية من خلال التكنولوجيا المتطورة التي تملكها إيطاليا”، وكذلك “تدريب حرس الحدود الليبي”.

وتعتبر ليبيا ممرا للهجرة غير الشرعية القادمة من أفريقيا وخاصة في فصل الصيف، ويشرف على عملية تهريب المهاجرين عصابات مسلحة منذ 2011.