عباس يدين هجوم القدس في اتصال مع نتنياهو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول التطورات في القدس.

وقالت الوكالة الرسمية، إن “الرئيس عبر عن رفضه الشديد، وإدانته للحادث الذي جرى في المسجد الأقصى المبارك”، كما “أكد رفضه لأي أحداث عنف من أي جهة كانت، وبشكل خاص في دور العبادة”.

واضافت “كما طالب الرئيس محمود عباس، بإلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى المبارك امام المصلين، محذراً من تداعيات هذه الإجراءات أو استغلالها من أي جهة كانت لتغيير الوضع الديني والتاريخي للاماكن المقدسة”.

وتابع “بدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أنه لن يطرأ تغيير على الوضع القائم للاماكن المقدسة، كما طالب بتهدئة الأمور من قبل جميع الأطراف”.

من جهة أخرى، أجرت الرئاسة الفلسطينية اتصالات مع الإخوة في المملكة الأردنية الهاشمية من أجل العمل على إلغاء الإجراءات الإسرائيلية بإغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين.