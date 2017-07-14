مصدر كنسي: تعليق التجمعات الكنسية خلال الشهر الجاري لاسباب امنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ علقت الكنائس المصرية أنشطتها الخاصة بالتجمعات، خلال شهر تموز/يوليو الجاري بعد تحذير الجهات الأمنية للكنائس، في اعقاب عدد من التفجيرات الارهابية التي طالت بعضها خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر كنسي لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الجمعة، إن “الانشطة التي تم تعليقها هي الرحلات والمؤتمرات والمعسكرات الصيفية”، كما “طلب الأمن منا عدم التجمع باعداد كبيرة امام الكنائس عقب الصلوات”.

وقد تبنى تنظيم (الدولة الاسلامية) الهجمات التي طالت مؤخرا عددا من الكنائس المصرية بالقاهرة والاسكندرية وطنطا، والتي راح ضحيتها العشرات، وكذا الهجوم على حافلة كانت تقل أقباطا في طريقهم لدير الانبا صموئيل في محافظة المنيا بصعيد مصر، الذي وقع في أيار/مايو المنصرم.