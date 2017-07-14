البابا: كفى لامبالاة إزاء “بيتنا المشترك”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أطلق البابا نداء جديدا بشأن البيئة، قائلا إن “تلويث البيئة عمل غير مسؤول”.

لا تبقى الحكومات مع أسلحتنا مطوية. فرانسيس، وفي رسالة وجهها إلى مؤتمر “كن مسبَّحاً”، الملتئم في ريو دي جانيرو، وجه البابا نداء جديدا لـ”الحكومات لئلا تبقى خاملة”، مبديا إدانته لـ”اللامبالاة” تجاه “البيت المشترك”، أي العالم.

وحذّر البابا قائلا إنه “لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الايدي عندما نواجه انخفاضا شديدا في جودة الهواء أو زيادة إنتاج نفايات لا تتم معالجتها بشكل صحيح”، مذكرا بأن هذه الحالات “هي نتيجة لأسلوب غير مسؤول للتعامل مع الخلائق”، والتي “تطالبنا بتحمل مسؤولية فاعلة لخير الجميع”.

وخلص البابا مكررا التنديد بـ”اللامبالاة إزاء بيتنا المشترك”، فـ”هذه السلبية تظهر فقدان شعورنا بالمسؤولية”، ومن هنا “تأتي الحاجة للكي تقر الحكومات سبل تصرف مسؤول”.