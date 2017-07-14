نتنياهو يوعز بـ3 خطوات ردا على عملية القدس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ3 إجراءات ردا على عملية إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم في الحرم الشريف في القدس وادت إلى مقتل شرطيين إسرائيليين و3 مواطنين عرب.

وتشمل القرارات تعزيز الإجراءات الأمنية في الطرق المؤدية إلى الحرم، وتفكيك بيوت العزاء التي اقيمت للمواطنين الثلاثة القتلى منفذي الهجوم، وافتتاح الحرم تدريجيا أمام المصلين.

وجاءت هذه القرارات بعد قرارين صباح اليوم بإغلاق الحرم ومنع صلاة الجمعة فيه، حيث اضطر مئات المصلين المسلمين لأداء صلاة الجمعة في الشوارع القريبة من اسوار بلدة القدس القديمة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “أجرى رئيس الوزراء نتنياهو مشاورات أمنية أخرى لتقييم الموقف مع كل من وزيري الأمن والأمن الداخلي ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع والمفوض العام للشرطة ورئيس الشاباك ومنسق أعمال الحكومة في المناطق”.

وأشار إلى انه “أوعز رئيس الوزراء بتفكيك بيوت العزاء التي أقامتها عائلات الإرهابيين في مدينة أم الفحم”. كما “أوعز نتنياهو بتعزيز الإجراءات الأمنية على الطرق المؤدية إلى جبل الهيكل/الحرم الشريف بشكل ملموس. وتلقى رئيس الوزراء إيجازا حول التحقيقات التي تجرى حاليا في المنطقة المذكورة وفي أماكن أخرى”.

واضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “تقرر مواصلة التحقيق في ملابسات العملية الإرهابية التي ارتكبت اليوم. كما تقرر بأنه وفقا لجلسة لتقييم الموقف التي ستعقد يوم الأحد سيتم افتتاح أبواب جبل الهيكل/الحرم الشريف تدريجيا أمام المصلين والزوار”.