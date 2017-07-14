الإفراج عن مفتي القدس بعد توقيف لعدة ساعات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أفرجت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، بعد توقيف استمر عدة ساعات في مركز للشرطة الإسرائيلية في القدس الغربية.

وقال الشيخ حسين لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “عناصر من الشرطة طلبوا منه مرافقتهم إلى داخل المسجد الأقصى قبل نقله إلى مركز الشرطة في القدس الغربية”. وأضاف “استمر التحقيق عدة ساعات، اكدت خلالها على رفضنا لإغلاق المسجد أمام المصلين وأن من حق المصلين الصلاة في المسجد”.

وخلص الشيخ محمد حسين مشيرا إلى أن الشرطة قامت لاحقا بالافراج عنه بـ”كفالة شخصية”.

وكانت مصادر إعلامية قالت إن “شرطة الاحتلال الإسرائيلية ظهر اليوم، الشيخ محمد حسين مفتي الديار المقدسة بعد أدائه صلاة الجمعة خلف الحواجز على أبواب المسجد الأقصى المبارك”، حيث كان الشيخ قد أقام صلاة الجمعة في الشوارع خارج المسجد الأقصى، في رسالة تحدٍ للقرار “الإسرائيلي” بإغلاق المسجد الأقصى بوجه المصلين، ورفضاً للقرار “المجحف”.