مصر: مقتل سائحتين وطعن اربع اخريات في هجوم بأحد شواطئ الغردقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

البحر الأحمر ـ قالت مصادر أمنية مصرية إن “سائحتين اوكرانيتين لقيتا مصرعهما متاثرتين بجراحهما، اثر تعدي شخص بسكين عليهما على شاطيء أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة شرق مصر، بينما اصيبت اربع اخريات جميعهن نساء.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن “الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر تمكنت من ضبط أحد الأشخاص قام بالتعدى على عدد من السائحين بإستخدام سلاح أبيض، سكين تم ضبطه، أثناء تواجدهم على شاطىء أحد الفنادق بمدينة الغردقة بعد ظهر الجمعة”.

وأضاف “أسفر الحادث عن إصابة عدد 6 سائحات من جنسيات مختلفة وقد تم نقلهن للمستشفى لتلقى العلاج”.

وتابع البيان “أشارت التحريات المبدئية إلى أن ذلك الشخص كان قد تسلل لشاطئ أحد الفنادق السياحية عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة”، واختتم بالقول “جارى تطوير إستجواب المذكور للوقوف على دوافعه وأبعاد الحادث وملابساته وإتخاذ الإجراءات القانونية”.