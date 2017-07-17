وزير الخارجية البريطاني يتحدث عن عقوبات جديدة ضد سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – على الرغم من أن الموضوع السوري لم يُدرج على جدول الأعمال الرسمي لاجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل، إلا أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أكد أن البحث سيتطرق إلى موضوع عقوبات جديدة ضد دمشق.

وأشار جونسون في تصريحات لدى وصوله إلى مقر انعقاد الاجتماع إلى أن الاتحاد سيفرض اليوم عقوبات جديدة على 16 شخصية سورية، على خلفية التورط باستخدام الأسلحة الكيماوية، قائلا “إنها شخصيات عسكرية وفنية سيتم تجميد أصول أموالها ومنعها من دخول الاتحاد”، حسب كلامه.

واعتبر جونسون أن لرؤساء الدبلوماسية الأوروبية موقفاً موحداً بهذا الشأن، فهم، بحسب وصفه، يرمون إلى على منع الحكومة في دمشق من اللجوء إلى استخدم السلاح الكيمياوي على غرار ما حصل قبل أشهر في منطقة خان شيخون، شمال البلاد.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي، يصر على الرغم من عدم وجود دلائل دامغة على إتهام دمشق بالأمر، وعلى فرض مزيد من العقوبات عليها.

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي، لم يعر اهتماماً، للطلب الروسي، الذي عبر عنه وزير الخارجية سيرغي لافروف، برفع العقوبات الأوروبية والأمريكية المفروضة على سورية، للمساهمة، برأيه، في تحقيق تقدم نحو حل الصراع في هذا البلد.

هذا ومن المنتظر أن يناقش الوزراء كذلك تطورات الوضع في كوريا الشمالية، في ليبيا، خاصة مع تعيين مبعوث أممي جديد، وكذلك ملف الهجرة والموضوع العراقي.

ويريد الوزراء مراجعة عمل بعثة الاتحاد المخصصة لمساعدة السلطات على ضبط الحدود، كما سيدعمون المشاريع التي تنوي إيطاليا إقامتها في الجنوب الليبي لمساعدة حرس الحدود على منع تسرب المهاجرين غير الشرعيين.

أما بالنسبة لعملية صوفيا المخصصة لإنقاذ المهاجرين في المتوسط وتفكيك شبكات المهربين، فلا يرى الأوروبيون أن مشكلة في عملها، قائلين “سيتم تمديدها خلال الأيام القادمة”، وفق كلامهم.