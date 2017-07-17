الاتحاد الأوروبي يقر الخطوط العريضة لبعثة مدنية جديدة للعراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتمد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعين اليوم في بروكسل، الخطوط العريضة لبعثة مدنية أوروبية لإدارة الأزمات في العراق.

وستركز البعثة، حسب بيان الوزراء الصادر بهذا الشأن، حول طرق مساعدة السلطات العراقية في تطوير قطاع الأمن في البلاد، وحسب النص “سيقدم الخبراء الأوروبيون المشورة والمساعدة للسلطات في هذا الشأن، حسب الأولويات العراقية”.

وسيعمل الخبراء الأوروبيون، بموجب هذه البعثة، على مساعدة العراقيين على بناء مؤسسات حكومية قادرة على توطيد الأمن والسلام ومنع الصراع وتعزيز سيادة القانون، مع التركيز على اعداد آليات واضحة لمحاربة الفساد والاستقطاب العرقي والطائفي.

ويأتي الحديث عن هذه البعثة استجابة لطلب من السلطات العراقية المقدم قبل أشهر.

ويمهد التوافق الأوروبي اليوم على الخطوط العريضة للبعثة المدنية الطريق أمام إطلاقها ونشرها ميدانياً.

وينشر الاتحاد الأوروبي بعثات من هذا النوع في عدة مناطق من العالم مثل البلقان ومناطق متعددة في أفريقيا.

هذا وكان السفير العراقي لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي وبلجيكا جواد الهنداوي، قد تحدث في وقت سابق عن وجود اتصالات شبه يومية بين مسؤولي بلاده مع الأوروبيين لبحث سبل التعاون المشترك خاصة في القطاعات الأمنية.

وتعتبر السلطات العراقية أن عملية تحرير مدينة الموصل تشكل بداية لمرحلة جديدة من التعاون مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.