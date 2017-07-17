الرئيس الإيطالي: ليكن البحر المتوسط نقطة لقاء للحضارات لا مقبرة للمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ماتّيرا – قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، إن “البحر الأبيض المتوسط قد تحول في هذا الوقت من مكان لتبادل الثقافة، التجارة، الخبرات والتقاليد، الى مكان للمعاناة، لتنقلات غير إنسانية، بل مكان للموت أيضا”.

وفي مداخلته خلال افتتاح قسم “جاك ماريتان” بجامعة ماتّيرا (وسط) الاثنين، أضاف الرئيس ماتّاريلا “نحن بحاجة إلى أن يسود ويتأكد الإرتباط الحضاري بطابعه المتكامل، كما كان ذلك سائدت لقرون من الزمان”.

وخلص رئيس الجمهورية الى القول إن “الإقتسام في مجالي الطبيعة والثقافة يمثل اللبنة وحجر الأساس لحقوق الإنسان، للسلام وللحوار”.