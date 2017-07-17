أوروبا تمدد عمل بعثاتها بليبيا وتهدد بتشديد العقوبات على المعرقلين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحب الاتحاد الأوروبي بتعيين الدبلوماسي غسان سلامة مبعوثا أمميا جديدا لليبيا، مشيراً إلى الاستعداد التام للتعاون بشكل بناء معه للبحث عن حل مستدام في البلاد.

وفي بيان صدر عن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعين اليوم في بروكسل، ربطوا بشكل وثيق في مناقشاتهم بين الوضع السياسي والأمني في ليبيا بمشكلة الهجرة التي تهدد حدودهم.

وأقر الوزراء تمديد أمد عمل البعثة المدنية الأوروبية في ليبيا (يوبام)، والتي تضطلع أساساً بمساعدة السلطات المعترف بها دولياً هناك على إدارة الحدود وإقامة نظام عدلي وقضائي متطور في البلاد وتعزيز محاربة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب.

أما بخصوص عملية صوفيا البحرية والرامية أيضاً إلى محاربة الهجرة غير الشرعية القادمة عبر المتوسط، هذه المرة، وضبط الحدود البحرية وإنقاذ المهاجرين، فقد أكد الوزراء رضاهم عن عمل طواقمها، قائلين إنه “سيتم تمديدها خلال الأسابيع القادمة”، كما جاء في البيان.

وعبر الوزراء عن تصميم الاتحاد استخدام كل الوسائل والامكانيات المتاحة لديه من أجل تعزيز كافة الأنشطة الرامية ضبط تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا وعبرها وصولاً إلى أوروبا.

وفي هذا الصدد، رحب الوزراء بكافة الأنشطة التي تقوم بها الدول الأعضاء بالتعاون مع السلطات الليبية لمواجهة تحدي الهجرة.

ومن جانب آخر، حرصت بروكسل على رفع مستوى لهجتها تجاه الشخصيات التي ترى بأنها تعرقل التوصل إلى تفاهمات سياسية تساهم في دفع الحل قدماً إلى الأمام، قائلة إن “الاتحاد الأوروبي جاهز لتوسيع عقوباته لتشمل المتاجرين بالبشر ومهربي المهاجرين وكل من يثبت تورطه في انتهاكات لحقوق الانسان”، كما جاء في البيان.