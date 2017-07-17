الجامعة العربية تعقيبا على مبادرة السراج: ندعم كل جهد سياسي لتسوية الأزمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ جددت جامعة الدول العربية دعمها لـ”أي جهد أو تحرك سياسي يهدف للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع في ليبيا من خلال تشجيع حوار داخلي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والخروج بالحلول التوافقية اللازمة لاستكمال الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات”، المغربية العام 2015.

وفي رد للمتحدث الرسمي باسم أمين عام الجامعة محمود عفيفي، على سؤال للصحفيين حول موقف الأمين العام من خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج يوم السبت الماضي، ونقل “تقدير (الأمين العام) أحمد أبو الغيط لكافة المواقف والتحركات الرامية إلى تحقيق التوافق المنشود بين الأشقاء الليبيين”، والتي “كان آخرها ما طرحه السراج في هذا الاتجاه”.

واستذكر عفيفي “مساندة الجامعة لكافة الجهود التي بذلت لحلحلة الأزمة، بما في ذلك في إطار المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، والاجتماعات المتعددة التي استضافتها القاهرة بين الأطراف الليبية، واللقاء الذي جمع السيد السراج والمشير خليفة حفتر في أبو ظبي، والمساعي التي تقوم بها آلية دول جوار ليبيا”.

وأضاف المتحدث الرسمي أن “الجامعة ستبقى ملتزمة بمرافقة الأشقاء الليبيين من أجل استئناف واستكمال هذه المسيرة السياسية بغية تجاوز حالة الانسداد التي تحول دون تنفيذ اتفاق الصخيرات والتوصل إلى تسوية سلمية شاملة للأزمة في البلاد على نحو يحافظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدة وتماسك مؤسسات الدولة الليبية”.