مبعوث أمريكي يؤكد للمعارضة المسلحة ثبات وقف إطلاق النار جنوب سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر في المعارضة السورية إن “المبعوث الأمريكي إلى سورية مايكل راتني، أعلم قادة فصائل المعارضة المسلحة في جنوب سورية، أن وقف إطلاق النار سيكون بضمانة أمريكية وسيستمر”، كما أشار إلى أن “المعبر الحدودي بين سورية والأردن سيكون في الغالب بإدارة مشتركة بين النظام والمعارضة دون أي تواجد عسكري أو أمني للنظام في هذا المعبر”.

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “راتني الذي التقى في العاصمة الأردنية عمان (الأحد) بقادة فصائل المعارضة المسلحة في جنوب سورية، شدد على أهمية تطوير القوات الشرطية في محافظة درعا لتحفظ الأمن وتوفر الشروط المناسبة لعودة اللاجئين السوريين في الأردن، وتوفر الولايات المتحدة ضمانة بعدم تعرض المنطقة لأي قصف أو اعتداءات”.

ولم تتسرب معلومات عن اجتماع راتني بقادة فصائل المعارضة المسلحة، وأحيطت الاجتماعات بالسرّية، فيما قالت بعض المصادر الإعلامية أن الاجتماع يهدف لبحث عدد من القضايا الهامة وجميعها تتمحور حول ضمان ديمومة ورسوخ وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في قمة السبعة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي.

وأوضحت المصادر التي واكبت الاجتماعات، أن “التوجّه العام يقتضي تدعيم المجالس المحلية، وربطها مركزياً بجهاز يُشرف عليها، على أن تكون الخطوة المقبلة تنظيم انتخابات لهذه المجالس بعد أن تم في الخطوة الأولى اختيارها بالتوافق ودون انتخابات”.