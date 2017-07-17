ألفانو: نسعى لتجديد عملية صوفيا قبل 27 تموز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، السعي لتجديد عملية (صوفيا) الأوروبية قبل حلول الـ27 من تموز/يوليو الجاري.

وفي تصريحات صحافية على هامش إجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي ببروكسل الاثنين، أضاف ألفانو أن “تجديد ولاية بعثة (صوفيا) الخاصة بالمهاجرين، ليست مطروحة على جدول أعمال اليوم”، ومع ذلك “فإننا سنقوم بمعالجة القضايا المتعلقة بالتجديد وكذلك جميع المسائل التي ترتبط مع بعضها البعض بشأن علاقتها بقواعد عملية (تريتون) السابقة لها”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول “انها مسألة لن نواجهها اليوم، بل في المحافل الخاصة بها”، والتي “من الواضح أنها ستتم في الموعد المحدد لها، أي يوم 27 تموز/يوليو المقبل”.