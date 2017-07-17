ألفانو: قرب من مواطنينا في فنزويلا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن بلاده “تتابع بعناية فائقة ما يحدث في فنزويلا”، وأنها “قريبة من جميع مواطنينا الذين، يعانون من فترة ضيق هائل بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة في البلاد”.

وأضاف الوزير ألفانو في بيان، أن “وزارة الخارجية ستُجري عند الساعة 20:15 من مساء اليوم ندوة فيديوية مغلقة مع قادة وممثلي الجالية الإيطالية، والمؤسسات الخيرية، والجمعيات والصحافة الايطالية، والغرف التجارية والشركات”، التي “ستجتمع بهذه المناسبة في مقر اقامة السفير الإيطالي بالعاصمة كراكاس”.

وذكر وزير الخارجية أنه “بهدف التخفيف من حدة هذا الضيق، أعدت الوزارة بناء على توجيهاتي، بعض الإجراءات الاستثنائية”، بما في ذلك “تخصيص مليون يورو لتدخلات لصالح الفقراء الإيطاليين الذين يعيشون في فنزويلا”.

وخلص بيان الدبلوماسية الإيطالية الى القول إن الوزير بالإضافة إلى ذلك، فقد أعطى توجيهات بـ”زيادة كبيرة في عدد كادر الموظفين العاملين في مكاتبنا الدبلوماسية والقنصلية في فنزويلا”.