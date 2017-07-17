موغيريني تعلن عن نيتها زيارة الكويت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن نيتها القيام بزيارة للكويت يوم الأحد القادم.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته المسؤولة الأوروبية بعد انتهاء أعمال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ” ما نريده هو أن تنخرط كل دول الخليج في البحث عن حل سياسي”، حسب كلامها.

وأوضحت أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، كان أطلع الوزراء الأوروبيين اليوم على نتائج جولته الخليجية، التي قام بها خلال اليومين الماضيين، والرسائل التي أطلقها خلال لقاءه مع المسؤولين هناك، خاصة تجاه ضرورة تجنب مزيد من التصعيد.

وكانت موغيريني قد حددت سابقاً الخطوط العريضة للموقف الأوروبي من الأزمة الخليجية، إذ ترغب بروكسل في الحفاظ على تماسك مجلس التعاون الخليجي باعتبار أن كل أعضاءه يشكلون أصدقاء جيدين وشركاء اقتصاديين وسياسيين لها.

إلى ذلك، استعرضت المسؤولة الأوروبية ما تم نقاشه خلال اجتماع الوزراء، خاصة بشأن الموضوع الليبي، الذي يريد الأوروبيون معالجته من جانبين الأول عبر دعم الوساطة الأممية للبحث عن حل سياسي، والثاني عبر ربطه بشكل وثيق بعملهم المتعدد الأطياف لمحاربة الهجرة غير الشرعية وظاهرة التهريب.