إيطاليا: تشكيل لجنة برلمانية لرصد الجهاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت الحكومة الإيطالية عن تشكيل لجنة برلمانية جديدة مؤلفة من 10 أعضاء، تعنى برصد التطرف والعنف الجهادي.

وأضافت الحكومة أن القرار، جاء بناء على المادة 4 من قانون “تدابير الوقاية من التطرف والتعصب العنيف الجهادي الطابع”، الذي كان أول موقعيه النائب من حزب (الخيار المدني) والقاضي الخبير بمكافحة الإرهاب، ستيفانو دامبروزو، حيث سيكون يوم الثلاثاء المقبل في مجلس النواب للتصويت عليه.

ومن المقرر أن “تتكون اللجنة من خمسة أعضاء من البرلمان وخمسة من مجلس الشيوخ، يتم تعيينهم في غضون عشرين يوما من بداية كل فترة تشريعية من قبل رئيسا شقّي البرلمان، بما يتناسب وعدد أعضاء المجموعات البرلمانية، وضمان تمثيل متساوٍ للأغلبية والمعارضة، وأخذ المهام المحددة للجنة بعين الاعتبار”.

كما تنص المادة على أن “تضطلع اللجنة برصد التطرف والتعصب الجهادي العنيف في البلاد”، مع “إيلاء اهتمام خاص أيضا، بالقضايا المتعلقة بالمرأة والقصر”. وستقوم “اللجنة بالإستماع الى شخصيات مؤسساتية وأعضاء من السلطة القضائية والشرطة ومسؤولين دينيين وأخصائيين اجتماعيين”.

وستسلط اللجنة “الضوء على أحداث وبلاغات داخلية من المدارس بجميع مستوياتها، والجامعات أيضا”، بما في ذلك “من خلال الإصغاء أو النظر بالبلاغات المقدمة من جانب العمداء ورؤساء الجامعات ومدراء المدارس عن الحوادث التي تقع في مؤسساتهم”، وكذلك “في المستشفيات والعيادات العامة، والسجون أيضا، والإهتمام بالنظر في التقارير الفصلية المرسلة من قبل إدارات السجون بشأن التطرف داخل السجون الايطالية”، فضلا عن “مراكز الاستقبال أو الاحتجاز المؤقت للمهاجرين”.

وستعنى اللجنة أيضا بـ”أنشطة الإنترنيت والنظر في التقارير الفصلية لشرطة البريد والاتصالات، بالتعاون مع المؤسسات المختصة حول انتشار الأفكار المتطرفة، والميل إلى الإرهاب الجهادي العنيف على شبكة الإنترنت”.

ووفقا للمادة 6 من القرار، فإن “اللجنة ملزمة بتقديم تقارير سنوية للبرلمان عن أنشطتها، وصياغة مقترحات أو تقارير ترتبط بنطاق اختصاصها أيضا”، بالإضافة الى “تقرير للحكومة بحلول نهاية شباط/فبراير خاص بالعام السابق، عن سياسات منع ومكافحة التطرف والعنف الجهادي، والنتائج التي تم التوصل إليها”.