نتنياهو يشكك بفرص نجاح مبادرة السلام الأمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعه بالرئيس الفرنسي إيمانوئيل ماكرون، عن تشككه بشأن فرص نجاح مبادرة السلام التي يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دفعها.

وذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، الثلاثاء، إن “غالبية اللقاء الذي تم بين نتنياهو وماكرون في قصر الإليزيه، الأحد المنصرم، تمحور حول القضايا التي يفضل نتنياهو الحديث عنها، كاتفاق وقف اطلاق النار في سورية، تضخم قوة حزب الله في لبنان، النووي الإيراني والتعاون الاقتصادي بين اسرائيل وفرنسا”، لكن “قسما من المحادثات تناول ايضا، عملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية، والمستوطنات والجهود الأمريكية لاستئناف المحادثات بين الجانبين”.

ونقلت عن مصادر دبلوماسية قولها “طرح ماكرون المسألة الفلسطينية وسأل نتنياهو عن موقفه من مبادرة السلام التي دفعتها الحكومة الفرنسية السابقة، في عهد الرئيس فرانسوا هولاند”، حيث “عقدت فرنسا في حزيران/يونيو 2016 وفي كانون الثاني/يناير 2017، مؤتمرين بمشاركة عشرات وزراء الخارجية من مختلف انحاء العالم، لمناقشة الحاجة الى استئناف عملية السلام في الشرق الاوسط”.

وبحسب المصادر فقد قال نتنياهو لماكرون “انا ضد مبادرة السلام الفرنسية. لقد كانت مبادرة غير جيدة”. وقالت إن “الرئيس الفرنسي لم يعارض اقوال نتنياهو، وبدا وكأنه لا يشعر بالالتزام بتبني المبادرة التي ورثها عن سابقه في المنصب، ومع ذلك، فقد عاد وسأل نتنياهو: إنْ لم تقبل المبادرة الفرنسية فما الذي تقبل به؟ ما الذي يريد نتنياهو عمله من اجل دفع عملية السلام؟”، واضافت “فقال نتنياهو: الموضوع الفلسطيني معقد”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الفرنسي رد على نتنياهو قائلا إن “الموضوع الاسرائيلي الفلسطيني فعلا معقد. المشكلة هي انك تجعله اكثر تعقيدا عندما تبني المزيد من البيوت في المستوطنات”.

وطبقا للصحفية فقد استغرقت المحادثة بشأن المستوطنات اقل من خمس دقائق، لكن ماكرون اوضح بأنه وحكومته سيواصلون الخط التقليدي المعارض للمستوطنات واعتبارها غير قانونية.

وقالت إن “رد نتنياهو على ماكرون بأنه سيكون من الخطأ تعامل فرنسا مع مستوطنات الضفة ككتلة واحدة. وان قسما كبيرا من البناء يتم في كتل المستوطنات التي ستبقى في ايدي اسرائيل في كل اتفاق سلام مستقبلي، وانه في كل الحالات، حتى اذا تم التوصل الى حل دائم مع الفلسطينيين، فانه لا ينوي إخلاء مستوطنات لأنه لا يوجد سبب يمنع بقاء يهود في الدولة الفلسطينية”.

واضافت “قال ماكرون لنتنياهو بأنه يدعم مبادرة الرئيس الأمريكي ترامب، وأن هناك فرصة للسلام على ضوء الوضع الحالي في الشرق الاوسط”.

وتابعت الصحيفة “لكن نتنياهو رد بشكل متشكك. وقد وافق على وجود فرصة، لكنه اشار بشكل اكبر الى علاقات اسرائيل بدول عربية سنية، وقال نتنياهو: سيكون من المعقد التحرك بسرعة مع المبادرة الأمريكية، لكننا سنتعاون مع خطوة ترامب”. واختتم بالقول “أريد ادارة عملية موازية مع دول عربية الى جانب العملية مع الفلسطينيين. ليس واحدة على حساب الأخرى، وليس واحدة قبل الأخرى، بل بالتوازي”.