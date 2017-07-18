اوقاف القدس تتمسك برفض البوابات الإسرائيلية في مداخل الحرم الشريف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس رفضها لـ”بوابات الفحص الإلكترونية التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية عند أبواب الحرم الشريف في مدينة القدس”، مشددة على “وجوب إزالتها”.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب في تصريحات صحافية “نحن نلتزم بالإجماع بالنداء الصادر عن مشايخ ومرجعيات القدس الدينية”، في إشارة إلى نداء صدر أمس برفض الدخول إلى الحرم الشريف من خلال البوابات.

وأضاف للصحفيين “لن ندخل الأقصى من البوابات الإلكترونية المرفوضة دينيا، واسلاميا، وأخلاقياً، هذا موقفنا، وسنبقى عليه حتى إزالتها من أمام الأقصى”.

وكان المئات بداؤا احتجاجا مفتوحا منذ يوم الأحد على وضع هذه البوابات وطالبوا بازالتها، بينما يقيم مئات الأشخاص الصلوات في الشوارع المؤدية إلى الحرم الشريف منذ يوم الأحد وحتى الآن.

وقد تصاعد الموقف مساء أمس بوقوع مواجهات في عدد من الأحياء الفلسطينية في القدس بين الشرطة الإسرائيلية والمواطنين الفلسطينيين.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 50 فلسطينيا أصيبوا في المواجهات يوم أمس بينهم 16 بالرصاص المطاطي و9 بقنابل الصوت و25 نتيجة الإعتداء عليهم بالضرب، فيما اصيب 4 من طواقم الهلال خلال اسعاف المصابين.