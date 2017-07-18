رئيسة النواب الإيطالي: دمج المهاجرين لا يتم بالعصا السحرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت رئيسة مجلس النواب الإيطالي لاورا بولدريني إن “عملية إندماج المهاجرين لا تتم بواسطة عصا سحرية”، بل “هي طريق ذات اتجاهين”.

وأوضحت بولدريني خلال حفل تسليم المروحة التقليدي، أنه “يجب على الدولة في هذا السياق أن تحدد مسارا من الخطوات والحقوق والواجبات، وعلى المهاجرين إتباعه”. وتساءلت “هل نقوم نحن بطرح مسارٍ، أم أننا أمام مجرد كلمات تفتقر الى خيارات واضحة تقف وراءها؟”.

وتابعت رئيسة مجلس النواب “إن على كل بلد أن يكون قادرا على استخدام الموارد بأفضل شكل”، لكن “أنعمل نحن على إعداد مسار الحقوق والواجبات؟”، واختتمت مبينة أن “هذا المسار يجب أن يكون موجودا، فليست هناك عصا سحرية”.

هذا وينطوي الحفل السالف الذكر على تسليم مروحة مزيّنة لرئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والشيوخ، من قبل دار الصحافة البرلمانية (ASP)، ويقام سنويا بين شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس، في قصر الرئاسة (كويرينالي)، ومقر مجلسي الشيوخ (بالاتسو ماداما) والنواب (مونتي تشيتوريو)، بمناسبة تعليق أعمال البرلمان لعطلة الصيف.