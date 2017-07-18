مينّيتي: تدخلات سفن المنظمات غير الحكومية يسهّل التسللات المريبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي إنه “طالما كان تهريب المهاجرين يمرّ من خلال سفن القوات البحرية حصراً تقريبا، لم يكن لنسبة التسللات المشبوهة إلا أن تكون منخفضة”، تعليقا على إمكانية تسلل إرهابيين الى إيطاليا مع تدفقات الهجرة.

وأضاف الوزير مينّيتي في مقابلة مع صحيفة (إل فوليو) الثلاثاء، أن “بينما كان هناك قدراً معقولاً من اليقين من قبل، أن من لديه نية التحرك ضد الأمن القومي كان يفكر مرتين قبل الصعود الى السفينة سيتم انقاذها من قبل الجيش”، واليوم “انقلبت النسب مع بعثة (فرونتكس) التي تنقذ 11% من المهاجرين، وعملية (صوفيا) التي تنقذ 9%، وحرس السواحل الإيطالي بنسبة 28%، والمنظمات غير الحكومية التي تصل الى إنقاذ 34٪ من المهاجرين”، لذلك “لا نستطيع أن نقول أن المبدأ نفسه ينطبق الآن أيضا”.

وأشار وزير الداخلية الى أن “المنظمات غير الحكومية تعطي الأولوية لإنقاذ الناس في البحر، ولا تضمن الأمن القومي للبلاد التي ستستقبل هؤلاء المهاجرين”، وأنه “طالما كان تنشط في الإنقاذ عدة سفن مدنية، فإن على بلد جدّي ما يتخذ جميع التدابير اللازمة للتوفيق بين إنقاذ الحياة واحتياجاته الأمنية في ظل الهدف الثابت المتمثل بمحاربة مهربي البشر”.