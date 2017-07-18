وزير الخارجية المصري: نساند مبادرة المبعوث الأممي بشأن الحديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال استقباله الثلاثاء، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على مساندة بلاده لمبادرة الاخير، بشأن الوضع في ميناء الحديدة.

الخطة التي كشف عنها المبعوث خلال زيارته الحالية للقاهرة تتضمن جانبين أحدهما عسكري يتعلق بتشكيل لجنة عسكرية من الحوثيين وحكومة الرئيس عبد ربه هادي تدير الوضع في مدينة الحديدة، وأخرى اقتصادية لإدارة الميناء وحل قضية الرواتب.

وحسب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، فإن المساندة تأتي “في إطار الحرص على دعم المبادرات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، مما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني الشقيق”.

وأشار أبو زيد إلى أن “المبعوث الأممي استعرض بشكل مفصل الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في اليمن، كما قام بإطلاع الوزير شكري على نتائج جولاته واتصالاته فيما يتعلق بمبادرته بشأن الوضع في ميناء الحديدة اليمني بشقيها العسكري والاقتصادي”، مبينا أن “معالجة الوضع في الحديدة يشكل خطوة هامة على طريق التوصل إلى وقف لإطلاق النار ومن ثم عقد مفاوضات مباشرة بين الأطراف اليمنية، بما يسهم في التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية”.

وأضاف أن “الوزير شكري أكد من جانبه على أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة في اليمن، مشيدا في ذات السياق بالدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة وبجهود المبعوث الأممي سواء فيما يتعلق بحلحلة المسار السياسي أو العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في اليمن والتي باتت تتطلب تكاتفا دوليا لوقف معاناة الشعب اليمني”.

وخلص المتحدث للقول إن “الوزير شكري جدد خلال اللقاء تأكيد موقف مصر الداعم والمساند لكافة الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية، وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن على أساس مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.