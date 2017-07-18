الاتحاد الأوروبي “يدافع” عن شهود يهوه في روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يعتبر الاتحاد الأوروبي أن منظمة شهود يهوه، يجب أن تتمتع، شأنها شأن باقي الجماعات الدينية الأخرى، بحرية التجمع دول تدخل من أي سلطات.

وفي بيان صدر الثلاثاء عن مكتب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريريكا موغيريني، تعليقاً على قرار المحكمة العليا في روسيا تثبيت الحكم السابق الصادر بحق هذه الجماعة والقاضي بإنهاء نشاطها ومصادرة أملاكها بزعم قيامها بنشاط متطرف.

وتعتبر جماعة شهود يهوه نفسها جماعة دينية مسيحية، ولكنها لا تحظ باعتراف أي من الكنائس المسيحية الأخرى.

وكانت المحكمة العليا الروسية قد ثبتت يوم أمس قرارها السابق باتخاذ عقوبات ضد شهود يهوه ووقف نشاطها في مختلف أنحاء البلاد.

ويرى الاتحاد الأوروبي في بيانه، أن قرار المحكمة العليا الروسية يتعارض مع حق الجماعات والأفراد في العبادة السلمية، حيث “يتعين مراعاة الدستور الروسي، والالتزامات الدولية التي قطعتها روسيا على نفسها والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”، وفق البيان الأوروبي.

وجاء في البيان أن قرار المحكمة بحظر أنشطة الجماعة قد أدى إلى ملاحقات جنائية ضد أعضاءها، وقيام الشرطة بعمليات مداهمة لقاعات الصلاة وحرق الحدائق وغير ذلك من الأعمال التي ترى بروكسل أنها تدخل في إطار المضايقات.

هذا وتفرض العديد من الدول حظراً على أنشطة هذه الجماعة.