وزير الخارجية المصري يهاتف السراج ويستمع لأفكاره حول المرحلة المقبلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة ـ أعلنت الخارجية المصرية أن “الوزير سامح شكري، أجري اتصالا هاتفيا، برئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، ناقشا خلاله أبرز مستجدات الشأن الليبي على الصعيدين السياسي والأمني”. كما “استمع الى أفكار السراج بشأن الخطوات الممكن تنفيذها في المرحلة المقبلة”.

وأعلن فائز السراج يوم السبت الماضي عن خارطة طريق للخروج من الازمة الحالية تشمل اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في آذار/مارس المقبل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، بان “الجانبين تناولا أهمية مواصلة العمل سويا من أجل البناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الإجتماعات الأخيرة التي عقدت في القاهرة بين الأطراف الليبية المعنية في سبيل تحقيق التوافق المطلوب على القضايا العالقة في الاتفاق السياسي الليبي والانتقال لمرحلة البناء”.

وأضاف أبو زيد، أن “الوزير شكري أكد من جانبه على استمرار دعم مصر الكامل لدولة ليبيا الشقيقة، مشددا على أن مصر تسخر كافة إمكاناتها لدفع جهود العملية السياسية بما يحقق امن واستقرار ليبيا، وهو ما ثمنه السيد فايز السراج مشيرا إلى اعتزامه القيام بزيارة قريبة الى القاهرة للتشاور المعمق حول الخطوات القادمة”.