ألفانو: دعم قوي لانقاذ فنزويلا من الهاوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إن “إنقاذ فنزويلا من الإنحدار الى الهاوية يتطلب دعماً قوياً”.

وفي إحاطة بمقر مجلس النواب حول الوضع الراهن في فنزويلا، الثلاثاء، أضاف الوزير ألفانو أن هذه الأخيرة “تقف الآن أمام مفترق طرق”، فـ”من جهة هناك الطريق للتوصل إلى حل عن طريق التفاوض بين الطرفين، والطريق نحو الفوضى من الجهة الثانية”، مع “مواجهة تغذيها عدم ثقة كبيرة بين الحكومة والمعارضة”.

وأعرب وزير الخارجية عن “الشعور بالألم والقلق إزاء الوضع المأساوي” في فنزويلا، مشددا على ضرورة أن “تستمر المساعي الى الوساطة على جميع المستويات”. وقال إن “هناك حاجة الى دعم كبير وقوي من قبل الدول الصديقة لإنقاذ فنزويلا من الإنحدار الى الهاوية”.

وتابع رئيس الدبلوماسية الإيطالية مؤكدا، “سنواصل العمل على تعزيز الوساطة بين الطرفين”، وذلك “بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول التي، إلى جانب بلادنا، تمتلك أكبر الجاليات في فنزويلا”.

وخلص ألفانو الى القول “في هذا السياق، دعوت بالتنسيق مع اسبانيا والبرتغال لكي يبعث الإتحاد الأوروبي أيضا، رسالة واضحة، وبصوت قوي مؤثر”.