أوروبا تساهم بدعم الهيئة الدولية المكلفة بالتحقيق في جرائم الحرب بسورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم مبلغاً يصل إلى 1.5 مليون لدعم الآلية المستقلة المكلفة بتسهيل التحقيقات بشأن الجرائم الخطيرة والانتهاكات التي تُرتكب في سورية منذ اندلاع الصراع في آذار/مارس 2011.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في 21 كانون الأول/ديسمبر 2016 قراراً خاصاً يقضي بإنشاء آلية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق وملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الخطيرة التي ترتكبها كافة أطراف الصراع في سورية منذ اندلاعه.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر الأربعاء بهذا الشأن، عن قناعته بأن إنصاف الضحايا وتقديم المسؤولين عن الجرائم الخطيرة في سورية للعدالة تعد أموراً أساسية لإنجاز عملية مصالحة حقيقة وشاملة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى دعم عمل وتحركات الأمم المتحدة لإطلاق مرحلة انتقالية سياسية في سورية، وقال “سنستمر في العمل من أجل أن تتم محاكمة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة في سورية”، وفق البيان.

وتعليقاً على هذا القرار، أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي يؤكد اليوم على التزامه بدعم السوريين والعملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة للتوجه حل سياسي للأزمة.

واعتبرت أن تحقيق العدالة يعد، بالنسبة لأوروبا، أحد الدعائم الأساسية التي يتعين أن تقوم عليها عملية الانتقال السياسي.

ومضت المسؤولة الأوروبية تقول، إن “السوريين يستحقون السلام والعدالة ونحن سنقف الى جانبهم”.