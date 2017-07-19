صحافي فاتيكاني: سيفشل من يريد تحويل المتوسط لجدار مائي يفصل الحضارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال صحافي فاتيكاني “لن يفوز من يريد تحويل البحر المتوسط ​​إلى جدار من المياه التي تفصل الحضارات بدلا من الابقاء على الإتصال بينها قائما”، بل “هناك بديل للجدار الذي يحاول بعض الرجال أن نشيده أمام إنسانيتنا”.

وأضاف رئيس تحرير صحيفة (أڤّينيري) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، ماركو تاركوينيو بمداخلة خلال تقديم كتاب في روما، أن “في سرد ​​الأحداث العظيمة التي تخط عصرنا نجازف بالتركيز على الظواهر الكبرى وعلى الأرقام والناس بصفتهم مجرد فئات”، لكن “كل حدث يتعلق برجال ونساء من لحم ودم، بمجموعة وجوه تضعنا أمام حقيقة ما يحدث دون شك، وليس هناك مجرد أرقام أبدا”.

كما وجه تاركوينيو أصبع الاتهام نحو من يقولون “دعونا نساعدهم (المهاجرين) في بلدانهم”، وأردف “يقول هذا من لم يسبق لهم أن ساعدوا أي شخص في بلادهم، وهم يقولونه لمن يساعدهم بالفعل في ديارهم، كالكهنة المسيحيين أوالمنظمات غير الحكومية”.

وأكد الصحافي الفاتيكاني “الحاجة إلى أن تساعدنا المعلومات على أن نفهم أن “الصغار، المستضعفين، الأخيرين في هذا العالم، تتم مساعدتهم أولا عن طريق وضعهم في المكان المناسب في الظرف الراهن الذي نعيش فيه”، واختتم معربا عن رأيه بأن “على صفحات الجرائد أن تنقل دائما الواقع الإيجابي للمنظمات غير الحكومية والتعاونيات، لتجنب إسكات الأمل الذي يجب أن يُبذر وينمو”.