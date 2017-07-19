 مسؤولون فلسطينيون يدعون المجتمع الدولي للتدخل قبل فوات الأوان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – وجه مسؤولون فلسطينيون، الأربعاء، رسائل عاجلة إلى أعضاء المجتمع الدولي والعربي والاسلامي “بإلحاحية التدخل الفوري لوضع حد لتمادي الاحتلال في انتهاكه الصارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى”، محذرين من “تحويل الصراع السياسي الى صراع ديني”، مما “ستترتب عليه تبعات خطيرة ومدمرة لا على فلسطين وإسرائيل فحسب بل على أمن واستقرار المنطقة برمتها”.

وتم توجيه الرسائل خلال لقاء خاص عقده المسؤولون الفلسطينيون اليوم مع الدبلوماسيين والممثلين الدوليين والعرب في فلسطين، بما فيهم ممثلي دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين واليابان وأمريكا اللاتينية والسفراء العرب ومنظمة المؤتمر الإسلامي، في دائرة شؤون المفاوضات برام الله

وشارك في اللقاء كل من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفسطينية صائب عريقات، ونائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني، ومفتي القدس الشيخ محمد حسين، والبطريرك ميشيل صباح، وأمين سر حركة (فتح) اقليم القدس عدنان غيث.

واعتبر المسؤولون “إجراءات الاحتلال السافرة المتخذة بحق المسجد الاقصى عدواناً مدروساً على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وخرقاً صريحاً لحقوق العبادة وممارسة الشعائر الديينة والعقيدة وحرية الوصول الى الاماكن المقدسة ودور العبادة التي كفلتها المواثيق والاتفاقات الدولية كافة”.

وشددوا على أن “شعبنا لن يسمح بتمرير المخطط الاحتلالي القاضي بتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً”.

وأطلع المسؤولون الفلسطينيون الممثلين الدوليين على “آخر مستجدات الوضع السياسي والميداني المتفجر بسبب سياسات الاحتلال القمعية والاستفزازية بما فيها تنفيذ إجراءات أمنية إسرائيلية جديدة يشترط فيها فتح ابواب الحرم القدسي ودخول المصلين من خلال بوابات الكترونية، وإقرارها نشر كاميرات مراقبة خارج الاقصى، واعداد خطة حماية امنية، يصار الى تطبيقها في وقت لاحق”.

وأكد المسؤولون أن اللقاء يهدف إلى إرسال رسائل عاجلة الى دول العالم من خلال الممثلين الدوليين واضطلاعهم بمسؤولياتهم السياسية والقانونية في ردع الاجراءات الاسرائيلية التصعيدية في القدس الشرقية المحتلة والمسجد الاقصى الشريف وتأمين الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا في القدس وكافة أراضي فلسطين المحتلة قبل فوات الاوان.