روسيا تُكثّف تواجدها العسكري جنوب سورية وتتخذ قواعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكّد مصدر عسكري سوري أن “روسيا اتخذت من مدينة الصنمين في درعا جنوب سورية قاعدة عسكرية لها”، وأشار إلى أنها “حوّلت معسكرات تابعة للجيش السوري في أطراف وداخل تلك المدينة إلى معسكرات لها، ونقلت إليها أسلحة ثقيلة وآليات ومقاتلين”.

وقال المصدر إن “روسيا أرسلت نحو 500 جندي روسي إلى بلدة موتبين في جنوب سورية، والتي لا تبعد كثيراً عن مدينة الصنمين، وقد اتخذتها قاعدة عسكرية لها أيضاً”.

وأوضح المصدر أن “روسيا حوّلت المدينة والبلدة إلى مركز عسكري تابع لها، وباتت هي المتحكمة عسكرياً فيهما، وليس قوات النظام أو الإيرانيين”، وأن “هناك معلومات تؤكد أن المنطقة التي ستكون خالية من مقاتلي حزب الله اللبناني الموالي لإيران والميليشيات الإيرانية العراقية والأفغانية الأخرى ستكون عند حدود هذه المدينة والبلدة، ما يعني نحو 40 إلى 50 كم عن الحدود الأردنية.

وقال المصدر لوكالة (آكي) الإيطالية إن “حدود ما يمكن أن يُطلق عليه اسم (منطقة آمنة) لا تضم قوات إيرانية سيكون على حدود الخط المائي الجوفي السوري، ما يُعطي مؤشرات على أن الدول الراعية للهدنة في جنوب سورية تريد ضمان أن تكون الحدود المائية ضمن النطاق المُسيطر عليه منها”.

من ناحية ثانية، قال العقيد إياد بركات من الجيش السوري الحر في جنوب سورية، إن “النظام السوري يقوم بخرق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين الرئيسين الأمريكي والروسي قبل نحو عشرة أيام”، وهذه الخروقات برأيه “تؤكد على عدم جدية النظام بالالتزام بوقف إطلاق النار”.